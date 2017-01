TV- und Radiotipps für Donnerstag, 19. Jänner

0.10 GOLDENE PALME Blau ist eine warme Farbe (La vie d'Adèle, F/B/E 2013, Abdellatif Kechiche) Bei der 17-jährigen Adèle (Adèle Exarchopoulus) dominiert vor allem ein Thema: Sex. Nach einem Betthupferl mit einem Mitschüler verliebt sie sich aber in die Kunststudentin Emma (Léa Seydoux). Eine leidenschaftliche Beziehung beginnt. Für den Film gewannen 2013 in Cannes zum ersten Mal ein Regisseur und zwei Hauptdarsteller die Goldene Palme zusammen. Für Diskussionen sorgten vor allem die expliziten Sexszenen. Bis 3.00, RBB

22.30 MAGAZIN Eco mit 1) Die nächste Steuerreform: was die Regierung will, wer profitieren könnte. 2) E-Autos holen auf: für wen sich der Umstieg lohnt. 3) Kluge Textilien: der Stoff der Zukunft. Bis 23.00, ORF 2

22.25 SERIENJUWEL Fortitude (1-3/12) Fortitude ist ein kleiner Ort in der Arktis, in dem noch nie ein Verbrechen geschehen ist. Als zwei Kinder in der Umgebung spielen, machen sie im Eis eine seltsame Entdeckung. Bald darauf wird eines von ihnen krank und fällt ins Koma. Hochgelobte Thrillerserie aus Großbritannien mit Sofie Gråbøl, Michael Gambon, Richard Dormer oder Stanley Tucci. Bis 0.55, Arte

21.55 MAGAZIN Im Brennpunkt: Israel & Palästina – Klänge der Hoffnung Die Nahost-Friedensgespräche stecken in der Sackgasse. 1967 besetzte die israelische Armee die Westbank, Gaza und Ostjerusalem. Seitdem gibt es immer wieder Versuche, eine friedliche Lösung zu finden. Ähnlich wie die Daniel-Barenboim-Stiftung bemüht sich die Vorarlbergerin Petra Klose seit Jahren um Frieden in der Region. Bis 22.25, ORF 3

Radiotipps für Donnerstag

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama: Extremismus – Problem des Randes oder der Mitte? Was derzeit oft zu vernehmen ist, galt früher als rechtsextrem und nahe der Wiederbetätigung. Menschenverachtung, Demokratiefeindlichkeit und Rassismus erscheinen als normal. Bis 18.55, Ö1

19.00 MAGAZIN

Homebase Interview mit Regisseur Stefan Ruzowitzky: Sein Repertoire reicht vom Alpendrama Die Siebtelbauern über Horror in Anatomie bis zum Holocaust-Film Die Fälscher. Sein neuer Thriller heißt Die Hölle. Bis 22.00, FM4

19.06 MAGAZIN

Dimensionen: Der Überraschungspräsident. Oder: Die politische Meinungsforschung in der Krise Am Freitag wird Donald Trump als 45. Präsident der USA angelobt. Wie so oft in letzter Zeit lagen Meinungsforscher daneben. Warum? Bis 19.30, Ö1

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: "Ich wache neugierig auf und gehe neugierig schlafen" Renata Schmidtkunz spricht mit dem Kabarettisten Werner Schneyder. Bis 22.00, Ö1 (Oliver Mark, 19.1.2017)