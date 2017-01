2016 war wärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Damit ist 2016 das dritte Jahr in Folge, das den globalen Temperaturrekord gebrochen hat. Laut der Nationalen Ozean-und Atmosphärenbehörde (NOAA) erwärmen sich die Temperaturen in der Arktis schneller als im dem Rest der Erde. (APA, dpa, 18.1.2017)

Link

New York Times: Earth Sets a Temperature Record for the Third Straight Year