Wie bereiten Sie sich auf Uni-Prüfungen vor?

In wenigen Tagen geht das Wintersemester zu Ende. Für Studierende heißt das: Seminararbeiten schreiben, Referate vorbereiten und vortragen und natürlich lernen für alle Prüfungen, die man sich vorgenommen hat. Unzählige Unterlagen werden kopiert und von den E-Learning-Plattformen heruntergeladen und ausgedruckt, Bücher aus den Bibliotheken entlehnt und Leuchtstifte gekauft. Hat man all seine Lernunterlagen zusammengetragen und auf dem Schreibtisch platziert, gehen einige Studierende gerne in die Prokrastination über:

#Prüfungszeit bedeutet:

Wohnung sauber (auch Fenster),

Wäsche geflickt

Pflanzen umgetopft,

Schuhe geputzt,

Lampenschirm montiert,... — krisenfall rot (@krisenfallrot) January 23, 2017

Ist diese Phase überwunden, kommt man zum eigentlichen Vorhaben – dem Lernen. Wie man das richtig angeht, dafür gibt es zahlreiche Tipps: Lernplan erstellen, Störfaktoren, wie zum Beispiel das Handy, beseitigen, Pausengestaltung und Belohnung.

Geht es um die richtigen Lernstrategien, scheiden sich die Geister. Sind die einen Verfechter davon, den Lernstoff schriftlich zusammenzufassen, streichen andere die Unterlagen mit Leuchtmarkern voll, und wieder andere können ohne ihre Lernkarteikarten das Haus nicht mehr verlassen.

Wie bereiten Sie sich auf die Prüfungen vor?

Haben Sie eine spezielle Lerntechnik? Für wie viele Prüfungen lernen Sie gerade? Gönnen Sie sich eine Lernpause, und erzählen Sie uns von Ihren Lernstrategien! Wir wünschen viel Erfolg bei den noch bevorstehenden Prüfungen! (haju, 25.1.2017)