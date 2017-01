Youtube-Hit: Super Mario macht "GTA 4" unsicher

Youtuber stellt "Super Mario Odyssey"-Trailer in Liberty City nach

Nachdem Nintendo den Trailer zu "Super Mario Odyssey" veröffentlicht hat, ließ es sich der Youtuber CrowbCat nicht nehmen, die Szenen in "GTA 4" nachzustellen. Dabei verwendete er einen speziellen Skin-Mod, um den Klempner so originalgetreu wie nur möglich darzustellen. Mit Erfolg, das Video konnte bereits mehr als vier Millionen Seher für sich gewinnen.

crowbcat Der lebensgroße Super Mario

Mario in Liberty City

Dass die Proportionen nicht ganz stimmen, ist offensichtlich. Auch, dass Marios Sprungkünste im Großstadtdschungel Liberty City nicht ganz so aufgehen wie in Nintendos kunderbunten Spielwelten. Mario wird von Autos angefahren, landet beim Sprung von Dächern mit dem Kopf voran am Boden und stolpert über Mülltonnen. Merklich angefressen pöbelt der Installateur schließlich auch noch Passanten an. (rhe, 23.1.2017)