Vogelgrippe: Toter Schwan in Niederösterreich positiv getestet

Laut Landesveterinärdirektor bisher einziger Fall von Geflügelpest im Bundesland – neuer Fall in Salzburg

Gmünd – Im Waldviertel ist ein Fall von Vogelgrippe bekannt geworden. Ein in Gmünd beim Großen Harabruckteich verendeter Schwan ist positiv auf Geflügelpest getestet worden, bestätigte Landesveterinärdirektor Wigbert Roßmanith am Mittwoch auf Anfrage einen Online-Bericht der "Niederösterreichischen Nachrichten".

Es handle sich um den bisher einzigen Vogelgrippe-Fall in Niederösterreich. Das Virus wurde in einem Befund der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) von Dienstag festgestellt. Geflügelpest sei für den Menschen ungefährlich, erklärte Roßmanith.

In Salzburg ist am Mittwoch ein neuerlicher Fall von Vogelgrippe bestätigt worden. Es handelt sich um eine verendete Tafelente, die am Mattsee (Flachgau) im Ortsteil Ramoos gefunden worden war.

In ganz Österreich gilt für kommerziell und privat gehaltenes Geflügel weiterhin die Stallpflicht. (APA, 18.1.2017)