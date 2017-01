Pröll-Nachfolge: Mikl-Leitner übernimmt und wird Landeshauptfrau

Der Beschluss im Landesparteivorstand fiel einstimmig, der ÖVP-Parteitag findet am 25. März statt

St. Pölten – Die Nachfolge von Erwin Pröll an der Spitze der niederösterreichischen ÖVP ist geklärt. Am Mittwoch hat der Landesparteivorstand sich einstimmig für Johanna Mikl-Leitner entschieden. Ihre Wahl wird auf einem Parteitag am 25. März stattfinden, danach wird sie im Landtag auch zur ersten Landeshauptfrau von Niederösterreich gewählt. Dazu könnte es in der ersten Aprilhälfte eine Sondersitzung geben.

Neun Monate nachdem der Landeshauptmann seine politische Ziehtochter vom Innenministerium zurück in die Heimat geholt hat, ist sie nun also auch offiziell als Prölls baldige Nachfolgerin eingesetzt.

Wer Erwin Pröll nachfolge, "muss in große Fußstapfen treten", sagte Mikl-Leitner nach der Vorstandssitzung der Volkspartei in St. Pölten. Sie erinnerte auch daran, dass sie das politische Handwerk vom Langzeit-Landeshauptmann gelernt habe. Sie habe viel internationale, nationale "und vor allem viel Erfahrung hier in Niederösterreich sammeln" können.

Erfahrene Politikerin

Pröll streute seiner Nachfolgerin Rosen: Er kenne Mikl-Leitner seit mehr als 25 Jahren, sagte er. Sie sei eine erfahrene Politikerin, die ihre Qualitäten als Managerin in der Landespartei, im Nationalrat, als Mitglied der Landesregierung und als Innenministerin in einer Zeit, in der unglaubliche Herausforderungen auf Österreich zugekommen seien – Stichwort: Flüchtlinge –, bewiesen habe. Pröll sprach von "klaren Entscheidungen auf dem Weg in die Zukunft der ÖVP in Niederösterreich". Nach der Ankündigung seines Rücktritts gehe es "Schlag auf Schlag". Er sei über die Entscheidung des Landesparteivorstands "sehr froh", betonte der scheidende Landeshauptmann. Seine Nachfolgerin werde nicht nur die ÖVP Niederösterreich, sondern auch das Bundesland gut führen.

Mikl-Leitner kündigte an, sich bis zum Landesparteitag in Gesprächen auf ihre neue Aufgabe vorzubereiten. Pröll zollte sie Respekt für seine Leistungen und sein Lebenswerk. Angesprochen auf die Landtagswahl 2018 meinte Mikl-Leitner: "Wer die ÖVP Niederösterreich kennt, der weiß, dass es einen kurzen, intensiven Wahlkampf gibt."

Wer ihr als Finanzlandesrätin nachfolgen wird, sei noch offen, sagte Mikl-Leitner am Mittwoch. Darüber werde man in den nächsten Tagen und Wochen Gespräche führen: "Ein Schritt nach dem anderen." Gerüchte, der ehemalige ORF-Finanzdirektor Richard Grasl könnte das Amt übernehmen, dementierte dieser am Mittwoch auf STANDARD-Anfrage entschieden: Das sei "kein Thema".

Mikl-Leitner wird die erste Frau an der Spitze des Landes und die erste Landeshauptfrau seit dem Rücktritt von Salzburgs Landeschefin Gabriele Burgstaller (SPÖ) im Jahr 2013 sein. (APA, red, 18.1.2017)