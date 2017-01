Rechnungshof kritisiert lange Wartezeit für Strahlentherapie in Wien

Bericht des Stadtrechnungshofs: Bei fast zwei Drittel der Patienten kommt es zu kritischen Wartezeiten, Hauptgrund sind fehlende Geräte – Kritik an langen Verweildauern in Orthopädie-Abteilungen der städtischen Krankenhäuser

Wien – Der Wiener Stadtrechnungshof kritisiert die langen Wartezeiten für eine Strahlentherapie in Spitälern des Krankenanstaltenverbunds. Bei knapp zwei Dritteln aller Patienten sei es 2015 zu kritischen Wartezeiten gekommen, die den Therapieerfolg beeinträchtigen, die Heilungschancen verschlechtern und psychische Belastungen und Folgekosten hervorrufen konnten, heißt es in dem am Mittwoch erschienenen Prüfbericht.

Hauptgrund für die langen Wartezeiten seien fehlende Geräte. 2015, zum Zeitpunkt der Überprüfung, waren in Wien elf Linearbeschleuniger zur Strahlentherapie im Einsatz. Im Rahmen des "Regionalen Strukturplans Gesundheit Wien" (RSG) seien jedoch zwölf Geräte für 2015 geplant gewesen. Auch das sei bereits niedrig angesetzt gewesen, kritisiert der RH. Eine Berechnung anhand der Richtwerte des "Österreichischen Strukturplans Gesundheit" (ÖSG) habe für den Bevölkerungsstand von Wien eine Zahl von 13 bis 18 nötigen strahlentherapeutischen Großgeräten ergeben. Dazu komme in Wien noch ein Anteil von 30 Prozent Patienten, die ihren Hauptwohnsitz außerhalb Wiens haben.

"Mit der zum Zeitpunkt der Einschau vorhandenen Anzahl an elf Linearbeschleunigern war eine ausreichende Versorgung daher schwer sicherzustellen", heißt es im Prüfbericht. Die Strahlentherapie oft eine patientenfreundliche und kostengünstige Therapieform dar, aufgrund der eingeschränkten Kapazitäten werde jedoch mitunter anderen Therapieformen der Vorzug gegeben.

Fast zwei Drittel warteten länger als vertretbar

Nur in rund 38 Prozent der Fälle sei der erste Bestrahlungstermin innerhalb des Sollzeitraums gelegen. In rund 62 Prozent sei es zu über diesen medizinisch vertretbaren Zeitraum hinausgehenden kritischen Wartezeiten im Ausmaß von bis zu mehreren Wochen gekommen. Grundlage für die Auswertung waren Aufzeichnungen der Krankenanstalten über 1.200 Patienten aus dem ersten Quartal des Jahres 2015. Auch wenn die Gründe für die langen Wartezeiten nicht in allen Fällen in Versorgungsengpässen, sondern etwa auch in den Terminwünschen der Patienten oder verspäteten Anmeldungen lagen, seien sie immer noch bei zumindest 40 Prozent aller Patienten auf die fehlenden Geräte zurückzuführen, heißt es im Bericht. .

Der Stadtrechnungshof empfahl dem Krankenanstaltenverbund daher eine bedarfsorientierte Erhöhung der Geräteanzahl sowie eine effizientere Personalplanung. Aus Gründen der Ausfallsicherung sei jede strahlentherapeutische Abteilung mit mindestens zwei Linearbeschleunigern auszustatten.

In einer im Bericht enthaltenen Stellungnahme versprach der KAV, den Empfehlungen nachzukommen. Ein endgültiger Richtwert in Bezug auf die Anzahl der Linearbeschleuniger könne jedoch erst gebunden an die Vorgaben des in Novellierung befindlichen ÖSG festgelegt werden. In Bezug auf die Wartezeiten meinte der KAV, dass dieser Zeitraum in den allermeisten Fällen für andere gegen den Tumor gerichtete Therapieformen genutzt werde, "sodass die Patientinnen bzw. Patienten in dieser Zeit ebenfalls in einer engmaschigen Betreuung bleiben".

Opposition verlangt mehr Therapiegeräte

Die Opposition kritisierte nach Veröffentlichung des Kontrollberichts die Stadtregierung. Aber auch die Grünen, also der Regierungspartner der SPÖ, forderten den KAV am Mittwoch auf, die Anzahl der strahlentherapeutischen Geräte zu erhöhen.

"Dass es statt der erforderlichen 13 bis 18 strahlentherapeutischen Geräte derzeit nur elf beziehungsweise zwölf Geräte gibt, die zur Verfügung stehen, ist für die wartenden PatientInnen unverständlich", sagte die grüne Gesundheitssprecherin Birgit Meinhard-Schiebel. "Der Krankenanstaltenverbund muss sich dringendst für die Erhöhung der Linearbeschleuniger einsetzen."

"Es ist ein Skandal, wie Wiener Krebspatienten hier vernachlässigt werden", reagierte der FPÖ-Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Günter Koderhold. Das Gesundheitsressort habe es jahrelang verabsäumt, auf das rasche Wachsen der Stadt und den dadurch steigenden Bedarf an medizinischen Geräten zu reagieren. Er fordert eine nachhaltige Aufstockung der Zahl der Geräte für Strahlentherapie auf "ein internationalen Kriterien entsprechendes Niveau". Die FPÖ-Gesundheitssprecherin im Nationalrat, Dagmar Belakowitsch-Jenewein, forderte außerdem Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) auf zu überprüfen, ob Therapieverzögerungen auch in den anderen Bundesländern Thema sein könnten.

Neos-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger sprach von einer "skandalösen" Unterversorgung. "So ruiniert Rot-Grün die öffentliche Gesundheitsversorgung in dieser Stadt." Sie fordert ebenfalls, sofort weitere Strahlentherapiegeräte anzuschaffen.

"Völlig fassungslos" reagierte Wiens ÖVP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec. "Hier wird mit der Gesundheit und sogar auch mit dem Leben der Patientinnen und Patienten gespielt", sagte Korosec. "Die vom Stadtrechnungshof geforderte bedarfsorientierte Erhöhung der Geräteanzahl muss gemäß den Vorgaben des Österreichischen Strukturplanes Gesundheit so schnell wie möglich umgesetzt werden. Bürgermeister Häupl ist dringend aufgefordert, endlich Taten zu setzen." (APA, 18.1.2017)