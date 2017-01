Nyman Schnellster bei erstem Streif-Training

US-Amerikaner mit Bestzeit bei besten Bedingungen – Österreicher im Vorderfeld

Kitzbühel – Der US-Amerikaner Steven Nyman hat im ersten Training der alpinen Ski-Herren für die Weltcup-Abfahrt am Samstag auf der Streif in Kitzbühel in 1:57,25 Minuten Bestzeit aufgestellt. Hinter Beat Feuz (SUI/0,37) und Johan Clarey (FRA/0,95) landeten mit Vincent Kriechmayr (0,96), Matthias Mayer (1,01) zwei Österreicher, Hannes Reichelt (1,08) landete auf Platz sieben.

Das zweite Training ist für Donnerstag angesetzt (11.30 Uhr), die Abfahrt steigt am Samstag. Zuvor folgt am Freitag noch der Super-G. (APA, 18.1. 2017)

Ergebnisse, erstes Training auf der Streif:

1. Steven Nyman (USA) 1:57,25 Min.

2. Beat Feuz (SUI) 0,37 Sek.

3. Johan Clarey (FRA) 0,95

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 0,96

5. Matthias Mayer (AUT) 1,01

6. Maxence Muzaton (FRA) 1,06

7. Hannes Reichelt (AUT) 1,08

8. Christof Innerhofer (ITA) 1,17

9. Carlo Janka (SUI) 1,25

10. Erik Guay (CAN) 1,29.

Weiter:

15. Max Franz (AUT) 1,52

16. ex aequo Dominik Paris (ITA), Kjetil Jansrud (NOR) und Peter Fill (ITA) je 1,55

24. Daniel Danklmaier (AUT) 2,22

29. Klaus Kröll (AUT) 2,60

30. Frederic Berthold (AUT) 2,77

31. Christian Walder (AUT) 2,79

34. Christopher Neumayer (AUT) 2,85

35. Romed Baumann (AUT) 2,86

50. Joachim Puchner (AUT) 3,73

Gestürzt: Otmar Striedinger (AUT).

Nicht am Start: Johannes Kröll (AUT), Niklas Köck (AUT)