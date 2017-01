Die zehn grauenvollsten Horrorspiele 2017

gun media

Ein Freitag der 13. hat bestimmt schon jedem mal einen schlechten Tag verschafft. Aber bestimmt nicht so schlimm wie den Teenagern, die sich eigentlich nur einen netten Abend am Lagerfeuer machen wollten, bevor Jason sie nacheinander zerstückelt. Dabei kann sich der Spieler in "Friday the 13th: The Game" aussuchen, ob er in die Rolle eines Opfers schlüpft oder lieber als Jason Voorhees durch die Wälder streift. Überleben in dem "sozialen" Experiment die Teenager, hat Jason verloren.