IT-Konzern HP Enterprise kauft nach Schrumpfkur wieder zu

HPE übernimmt Rechenzentren-Spezialisten Simplivity für 650 Mio. Dollar

Der IT-Dienstleister Hewlett Packard Enterprise (HPE) kauft nach der massiven Schrumpfkur weiter zu. HPE übernimmt Simplivity für 650 Mio. US-Dollar (608,39 Mio. Euro), wie der Konzern in der Nacht zum Mittwoch in Palo Alto mitteilte. Simplivity ist auf das Management von Rechenzentren und IT-Infrastruktur mit Hilfe von Software spezialisiert.

Den Markt sieht HPE in den nächsten Jahren um jährlich 25 Prozent wachsen. Schon im November hatte HPE die Übernahme des Supercomputerherstellers SGI bekannt gegeben.

Stellenabbau

HPE ist nach der Abspaltung vom Computer- und Druckergeschäft des einstigen IT-Riesen Hewlett-Packard übrig geblieben. Der Abspaltung gingen bereits harte Einschnitte voraus, zuletzt lagerte HPE außerdem zahlreiche Stellen an andere IT-Dienstleister aus. In Deutschland gingen mehr als 1.000 Mitarbeiter an Proservia und Datagroup. Tausende Stellen sollen außerdem auf eine neue Firma übergehen, die dann zum 1. April mit dem IT-Dienstleister CSC verschmolzen wird. Ähnliches hat man mit Teilen des Softwaregeschäfts und der Firma Micro Focus vor. Ist das abgeschlossen, beschäftigt Hewlett Packard Enterprise in Deutschland nur noch etwas mehr als 2.000 Mitarbeiter. (APA, 18.1.2017)