"Kurier" sortiert um: Chronikchef in Chefredaktion

Michael Jäger wird Vize-Chefredakteur, Chronik-Ressortleitung werde nachbesetzt, sagt Brandstätter

Wien – Vor der Betriebsversammlung am Donnerstag über geplante neue "Pool"-Strukturen in der "Kurier"-Redaktion gibt Herausgeber Helmut Brandstätter einen Jobwechsel bekannt: Michael Jäger (58), langjähriger, in Niederösterreich tief verwurzelter Chronikchef der Zeitung, rückt in die Chefredaktion auf.

Jäger wird mit 1. April Vize-Chefredakteur neben Martina Salomon und Gert Korentschnig. Er übernimmt die Position von Langzeitvize Herbert Gartner, der nach 37 Jahren beim "Kurier" in Pension geht. 1985 wurde Gartner Chef vom Dienst, 1998 Sonntagschef und 2003 zum stellvertretender Chefredakteur.

Michael Jäger gehört dem Redaktionsteam seit Mai 1980 an, er war Leiter der Tirol-Redaktion, Leiter der Niederösterreich-Redaktion und seit 2011 Chronikchef.

Jägers Funktion als Chronikchef werde nachbesetzt und "in den nächsten Tagen" kommuniziert, erklärt Herausgeber Brandstätter auf STANDARD-Anfrage. Namen nennt er noch nicht. (red, 18.1.2017)