Grüne ziehen mit Özdemir und Göring-Eckardt in Bundestagswahlkampf

Mitgliederentscheidung über die Spitzenkandidaten

Berlin – Grünen-Chef Cem Özdemir führt neben der Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt die Grünen in den Bundestagswahlkampf. Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner teilte am Mittwoch in Berlin mit, Özdemir habe sich bei dem Mitgliederentscheid gegen seine Konkurrenten, Fraktionschef Anton Hofreiter und der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck, durchgesetzt. Göring-Eckardt hatte den Platz in der Doppelspitze bereits vor der Urwahl sicher, da nach den Grünen-Statuten mindestens eine Frau unter den Kandidaten sein muss. (Reuters, 18.1.2017)