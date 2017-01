13 Goals im Madison Square Garden

Rangers unterliegen Dallas 6:7, Grabner geht leer aus – Islanders entlassen Trainer

New York – Die New York Rangers haben am Dienstag in Madison Square Garden ein wahres Torfestival gegen die Dallas Stars 6:7 verloren. Michael Grabner ging auch bei der dritten Rangers-Niederlage in Serie leer aus. Der Kärntner ist mit 19 Saisontreffern aber nach wie vor bester Torschütze seines auf Rang fünf der Eastern Conference liegenden Teams.

Einer von Grabners Ex-Klubs feuerte indes seinen Trainer. Die New York Islanders reagierten auf die anhaltende sportliche Krise und entließen Cheftrainer Jack Capuano nach mehr als sechs Jahren im Amt. Der ehemalige Spieler und bisherige stellvertretende General Manager Doug Weight wird die Mannschaft vorläufig übernehmen.

Die Islanders hatte zwar zuletzt einen überzeugenden 4:0-Sieg bei den Boston Bruins eingefahren, das Team belegt mit 42 Punkten aus 42 Spielen aber weiter den letzten Platz in der Eastern Conference. (APA, red, 18.1. 2017)

Ergebnisse vom Dienstag:

New York Rangers (mit Grabner) – Dallas Stars 6:7, Minnesota Wild – New Jersey Devils 3:4, Vancouver Canucks – Nashville Predators 1:0, Calgary Flames – Florida Panthers 5:2, Anaheim Ducks – Tampa Bay Lightning 2:1 n.V., Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 4:1, Toronto Maple Leafs – Buffalo Sabres 4:3, St. Louis Blues – Ottawa Senators 4:6, Colorado Avalanche – Chicago Blackhawks 4:6