Ursula Haubner übergab BZÖ-Führung in Oberösterreich

Leonding – Nach elf Jahren an der Spitze des BZÖ OÖ hat Ursula Haubner, Schwester von Jörg Haider, die Führung an den Bürgermeister von St. Roman, Siegfried Berlinger, übergeben. Er war zur Kommunalwahl 2015 mit der Liste "Unabhängiges Bündnis" angetreten. Auf dem Landeskonvent in Leonding am Samstag wurde auch die Änderung des Parteinamens in "Bündnis für Oberösterreich" beschlossen, so das BZÖ am Dienstag. (APA, 18.1.2017)