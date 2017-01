Topgesetzte Kerber mühte sich in dritte Runde

Weltranglistenerste muss wieder einen Satz abgeben, Venus Williams souverän – Federer ohne Satzverlust weiter

Melbourne – Titelverteidigerin Angelique Kerber ist am Mittwoch nur mit Mühe in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Die Weltranglistenerste gewann gegen ihre Landsfrau Carina Witthöft 6:2, 6:7 (3:7), 6:2. Schon in der ersten Runde hatte Kerber gegen die Ukrainerin Lessia Zurinko kein leichtes Spiel gehabt.

In der Runde der letzten 32 trifft Kerber am Freitag entweder auf die an Nummer 27 gesetzte Rumänin Irina-Camelia Begu oder auf die Tschechin Kristyna Pliskova.

Wesentlich souveräner absolvierte die frühere Weltranglistenerste Venus Williams (17.) ihren zweiten Auftritt. Die ein Jahr ältere Schwester von Serena Williams gewann am Mittwoch in Melbourne 6:3, 6:2 gegen Qualifikantin Stefanie Vögele aus der Schweiz.

Die 36-Jährige ist bei ihrer 17. Teilnahme die älteste verbliebene Spielerin im Feld. 2003 hatte Venus Williams das Finale der Australian Open erreicht, war aber ihrer Schwester unterlegen. Diese kämpft in Melbourne um ihren 23. Grand-Slam-Titel, mit dem sie Steffi Graf vom Thron der besten Tennisspielerin aller Zeiten stieße.

Roger Federer steht ebenfalls in Runde drei, allerdings musste der an Position 17 gesetzte Schweizer beim 7:5, 6:3, 7:6 (7:3)-Sieg gegen den Qualifikanten Noah Rubin (USA) im dritten Durchgang zwei Satzbälle abwehren. "In den entscheidenden Momenten konnte ich mich dann auf meinen Aufschlag verlassen", sagte Federer, der im Match um den Sprung ins Achtelfinale am Freitag auf Tomas Berdych (Nr. 10) trifft.

Gegen den einstigen Wimbledonfinalisten aus Tschechien hat Federer 16 der bisherigen 22 Duelle gewonnen. Allerdings hat Berdych dem 35-Jährigen bereits schmerzhafte Niederlagen in Wimbledon und bei den US Open zugefügt.

Federer lag gegen den 20-jährigen Rubin im dritten Durchgang mit 2:5 zurück und musste bei eigenem Service zwei Satzbälle abwehren. Der Schweizer hatte zu Beginn des Jahres beim Hopman Cup in Perth nach einer rund sechsmonatigen Verletzungspause sein Comeback gefeiert.

Federer könnte in Melbourne der älteste Spieler seit Ken Rosewall (1972) werden, der ein Grand-Slam-Turnier gewinnt. Der Australier hatte vor 45 Jahren im Alter von 37 Jahren und 62 Tagen den Titel bei seinem "Heimspiel" geholt.

Für eine Überraschung sorgte der Deutsche Mischa Zverev, der nach einem Marathonmatch über 4:10 Stunden nach der Abwehr von zwei Matchbällen John Isner mit 6:7 (4:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (9:7), 9:7 bezwang. Dem US-Amerikaner reichten auch 33 Asse nicht zum Sieg. Zverev steht erstmals in der dritten Runde von Melbourne. (APA, sid, 18.1.2017)