Testspieler Maierhofer trifft für Mattersburg

Burgenländer gewinnen 2:0 gegen Haladas Szombathely

Mattersburg – Stefan Maierhofer hat in seinem ersten Testspiel für den SV Mattersburg Werbung in eigener Sache gemacht. Der 2,02 m große Stürmer erzielte am Dienstag beim 2:0-Erfolg des Fußball-Bundesliga-Schlusslichts gegen Haladas Szombathely in der 21. Minute per Kopf den Führungstreffer.

Der 34-Jährige ist seit dem Ende seines Gastspiels beim slowakischen Club Trencin im Sommer vereinslos und absolviert in Mattersburg seit Montag ein Probetraining. (APA; 17.1.2017)