US-Sanktionen gegen Präsidenten der Republika Srpska, Milorad Dodik

Reiseverbot gegen Milorad Dodik – Vermögen sollen eingefroren werden

Die USA haben am Montagabend Sanktionen gegen den Präsidenten des bosnischen Landesteils, Republika Srpska, Milorad Dodik erlassen. Dazu gehört ein Reiseverbot für Dodik, weiters soll sein Vermögen in den USA und jenen Staaten eingefroren werden, die sich den Sanktionen anschließen. Die USA begründen den Schritt damit, dass Dodik den Friedensvertrag von Dayton gebrochen habe.

Insbesondere wird das Referendum kritisiert, dass Dodik im September organisiert hatte, um den Feiertag der Republika Srpska (RS) am 9. Jänner beizubehalten. Denn der bosnische Verfassungsgerichtshof hatte zuvor den 9. Jänner als RS-Feiertag als diskriminierend und verfassungswidrig abgelehnt, sowie auch das Referendum untersagt. Dodik hatte dies jedoch ignoriert und heuer so groß feiern lassen wie nie zuvor.

"Symbolische Bedeutung"

Der Hohe Repräsentant der Internationalen Gemeinschaft, Valentin Inzko sagte am Montagabend zum STANDARD, die Sanktionen seien ein Schritt mit "großer symbolischer Bedeutung". Inzko hatte Dodiks verfassungswidriges Verhalten stets kritisiert.

Bisher ist noch unklar, wer sich den Sanktionen anschließen könnte. Auch Österreich hat noch keine Entscheidung getroffen. Die Sanktionen seitens der USA kommen überraschend und sind ähnlich wie UN-Resolution gegen die israelische Siedlungspolitik vor Weihnachten als ein Vermächtnis der Obama-Administration zu sehen, um der kommenden Trump-Administration noch ein wenig die Richtung vorzugeben.

Russischer Einfluss

Die Situation auf dem Balkan ist im Vorfeld der Amtseinführung von Trump, deutlich unruhiger. Es wird damit gerechnet, dass sich die USA zurückziehen, die Nato als stabilisierender Faktor geschwächt wird und Russlands Einfluss zunimmt.

Dodik versucht seit Jahren, die Abspaltung des bosnischen Landesteils Republika Srpska (RS) voranzutreiben, was die Region in gefährlicher Weise destabilisieren würde. Er hatte in den vergangenen Wochen versucht, ein Visum zu bekommen, um zur Amtseinführung von Donald Trump nach Washington zu reisen. Die US-Botschaft in Sarajevo hatte ihm dieses aber mehrmals verweigert. (awö, 17.1.2017)