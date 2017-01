US-Sanktionen gegen Präsidenten der Republika Srpska, Milorad Dodik

Reiseverbot gegen Milorad Dodik – Vermögen sollen eingefroren werden

Sarajevo – Die USA haben serbischen Medien zufolge Sanktionen gegen den Präsidenten des bosnischen Landesteils, Republika Srpska, Milorad Dodik, erlassen. Dazu gehört ein Reiseverbot für Dodik, weiters soll sein Vermögen in den USA und jenen Staaten eingefroren werden, die sich den Sanktionen anschließen. Dodik ist der wohl umstrittenste Politiker auf dem Balkan.

Er versucht seit Jahren, die Abspaltung der Republika Srpska (RS) voranzutreiben, was nicht nur gegen den Friedensvertrag von Dayton aus dem Jahr 1995 und gegen die Verfassung ist, sondern die Region in gefährlicher Weise destabilisieren würde. Dodik hatte in den vergangenen Wochen versucht, ein Visum zu bekommen, um zur Amtseinführung von Donald Trump nach Washington zu reisen.

Visum verweigert

Die US-Botschaft in Sarajevo hatte ihm das Visum mehrmals verweigert. Dodik hat daraufhin angekündigt, dass er mit seinem serbischen Pass in die USA reisen werde. Der Chef der größten bosnisch-serbischen Partei, der nationalistischen SNSD, unterhält beste Kontakte zu Moskau und zur FPÖ. Kürzlich hatte er sogar die Idee eines "Anschlusses" der Republika Srpska an Serbien, wie dies im Krieg (1992–1995) unter dem Namen "Großserbien" angestrebt worden war, gutgeheißen.

Im Krieg in Bosnien-Herzegowina waren 80 Prozent der getöteten Zivilisten Bürger mit muslimischen Namen. Damals wurden von Nationalisten der bosnisch-serbischen Führung ethnische Säuberungen gegen Nichtserben durchgeführt, um die Region später an Serbien anschließen zu können. (awö, 17.1.2017)