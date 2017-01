User-Reiseführer: Wohin in Lissabon?

Was muss man unbedingt erleben, anschauen, probieren? Lassen Sie uns an Ihren Reiseerfahrungen teilhaben!

"Wenn ich die Welt in der Hand hätte, würde ich sie gegen eine Fahrkarte zur Rua dos Dourados eintauschen." Das sagte der portugiesische Autor Fernando Pessoa über "seine" Stadt Lissabon. Doch die Stadt auf den sieben Hügeln an der Flussmündung des Tejo an der Atlantikküste hat es nicht nur ihm angetan – eine Tripadvisor-Umfrage aus dem Vorjahr setzte Lissabon auf Platz sieben der beliebtesten Reiseziele Europas.

Und es verwundert einen nicht, wenn man mit den historischen Straßenbahnwagen der Linie 28 über die steilen Straßen der Stadt fährt, durch die engen Gassen der Altstadt mit ihren bröckelnden Fassaden schlendert oder auf einem der zahlreichen Miradoures steht und auf die Stadt oder die Bucht hinabblickt.

Ein Besuch des imposanten Torre de Belém, des Mosteiro dos Jerónimos oder der Festungsanlage des Castelo de São Jorge vermitteln einen Eindruck von der Glanzzeit der einstigen Seefahrernation Portugal, die Entdecker wie Vasco da Gama hervorgebracht hat.

phillgood07 Der Fado – Portugals berühmtester Musikstil.

Im Sommer locken die nahe gelegenen Seebäder Cascais und Estoril. Isst man dann noch einen der typischen Pastéis de Nata, trinkt man ein Gläschen Portwein oder probiert eines der zahlreichen Bacalhau-Gerichte, schwelgt man endgültig im Urlauberglück.

Was lieben Sie an Lissabon?

Was sind Ihre Geheimtipps abseits der typischen Touristenpfade?

Welche Sehenswürdigkeiten und Museen muss man besucht haben?

Was sind Ihre liebsten Restaurants, Cafés, Bars?

Wo kann man besonders gut einkaufen?

Welche Gerichte muss man probiert haben?

Welche Ausflüge in die Umgebung bieten sich an?

Welche unvergesslichen Momente haben Sie in Lissabon erlebt? Posten Sie Ihre Tipps und Erfahrungsberichte im Forum. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! (aan, 23.1.2017)