Schauspielerin Erni Mangold wird 90: ORF feiert mit Programmschwerpunkt

Neues TV-Porträt, Programmabend, Jubilarin in "Stöckl.", "Willkommen Österreich", "heute leben" und "Café Sonntag" – Ab 19. Jänner in ORF 2, ORF 3, Ö1 und 3sat

Wien – "Ich bin immer noch geil darauf, Erfolg zu haben", sagt Erni Mangold, sie wird am 26. Jänner 90 Jahre. Der ORF widmet der Schauspielerin einen Programmschwerpunkt in ORF 2, ORF 3, Ö1 und 3sat. Zu sehen sind unter anderem das neue TV-Porträt "Erni Mangold – Ich mach was ich will", der Film "Der letzte Tanz", ein dreiteiliger ORF 3-Programmabend und die Produktion "Das Feuer der alten Dame" im Rahmen der Ö1-"Hörspiel-Galerie".

Außerdem nimmt Erni Mangold bei Barbara Stöckl gemeinsam mit Josef Hader Platz zum Talk in "Stöckl." Platz, folgt der Einladung von Grissemann und Stermann zu "Willkommen Österreich", kommt ins "heute leben"-Studio und plaudert mit Eva Rossmann im "Café Sonntag". Voraussichtlich 2017 wird Mangold in der ORF-Stadtkomödie "Herrgott für Anfänger" im ORF zu sehen sein. (red, 18.1.2017)

Erni Mangold-Schwerpunkt: Ein Überblick

Erni Mangold ist gemeinsam mit Josef Hader zu Gast in "Stöckl." (Donnerstag, 19. Jänner, 23.05 Uhr, ORF 2)

"Erni Mangold – Ich mach was ich will": Porträt von ORF-Journalistin Susanna Schwarzer (ORF-"matinee" am Sonntag, 22. Jänner, 10.15 Uhr, ORF 2, "Kulturmontag" am 23. Jänner um 23.35 Uhr in ORF 2, Sonntag, 22. Jänner, um 12.20 Uhr in ORF 3und am Sonntag, 29. Jänner, um 18.30 Uhr in 3sat)

"Der letzte Tanz": Houchang Allahyaris Films mit Mangold in der Hauptrolle ist am Montag, 23. Jänner um 0.00 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Erni Mangold in "heute leben" (Montag, 6. Februar, 17.30 Uhr, ORF 2)

"Willkommen Österreich" mit Erni Mangold am Dienstag, 14. Februar, 22.25 Uhr, ORF 1; Montag, 20. Februar, 0.55 Uhr in 3sat

ORF-3-Programmabend am 27. Jänner mit "Edelweiß" (20.15 Uhr) und "Kalender Girls" (21.50 Uhr).