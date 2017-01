Neue Meuterei von Soldaten in Cote d'Ivoire

Zusage von Zahlungen an andere Einheiten löst Unzufriedenheit aus

Abidjan – In der westafrikanischen Republik Cote d'Ivoire haben am Dienstag erneut meuternde Soldaten Angst und Schrecken verbreitet. Zwischenfälle wurden von Reportern der Nachrichtenagentur AFP und von Einwohnern sowohl aus der Hauptstadt Yamoussoukro als auch aus der Protesthochburg Bouake gemeldet, in der es bereits in den vergangenen Wochen Proteste gab.

"Sie fahren mit Armeelastern durch die Stadt und reißen sich Autos unter den Nagel", sagte Ahmed Ouattara, ein Kfz-Mechaniker aus Yamoussoukro. "Wir sind in Deckung gegangen, es wird viel geschossen", sagte ein Verwaltungsangestellter, der nicht namentlich genannt werden wollte.

Sonderzahlungen

In Bouake beobachtete ein AFP-Reporter, wie Soldaten Schüsse in die Luft abfeuerten. Sie zeigten sich aufgebracht darüber, dass Soldaten aus anderen Einheiten nach einer in der vergangenen Woche getroffenen Vereinbarung Sonderzahlungen erhielten. Die Einwohner von Bouake brachten sich in Sicherheit.

Die Vereinbarung aus der vergangenen Woche sieht vor, dass die Aufständischen jeweils umgerechnet 18.000 Euro ausgezahlt bekommen sollen. Dies entspricht rund 120 ortsüblichen Monatslöhnen. Woher das Geld kommen soll, ist unklar.

Zuvor hatte eine Soldaten-Meuterei in Bouake Sorgen um die politische Stabilität des Landes geschürt. Die Militärangehörigen setzten im Streit um Solderhöhungen kurzzeitig den Verteidigungsminister fest.

Die Cote d'Ivoire war zwischen 2002 und 2011 wegen eines wirtschaftlich und ethnisch bedingten Machtkampfs in zwei Teile gespalten. Bouake war das Zentrum der Rebellion im Norden. (APA, 17.1.2017)