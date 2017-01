Air India führt Sitze für alleinreisende Frauen ein

Air India hat sich entschieden, Sitze für alleinreisende Frauen anzubieten. Die Airline betont zwar, es handele sich um eine Maßnahme zur Erhöhung des Komforts für weibliche Passagiere, die Maßnahme folgt aber einem angeblichen sexuellen Übergriff an Bord einer Air-India-Maschine.

Ab 18. Jänner 2017 haben Frauen die Möglichkeit, auf Inlandsflügen von Air India Sitze zu reservieren, die nur für weibliche Passagiere bestimmt sind. Insgesamt handelt es sich einem Bericht der Tageszeitung The Hindu zufolge um sechs Plätze im vorderen Bereich des Flugzeugs. Die Reservierung ist mit keinen Extra-Kosten verbunden und nur alleinreisenden Frauen vorbehalten.

Aktueller Anlassfall

Die Maßnahme folgt auf Berichte, wonach ein männlicher Passagier Ende Dezember 2016 eine Frau auf einem Air-India-Flug von Mumbai nach Newark sexuell belästigt haben soll.

Solche Vorkehrungen sind in Indien nicht unbekannt: In Zügen, U-Bahnen und Bussen gibt es zum Teil schon nur für Frauen reservierte Sitze, und in manchen indischen Städten sind einige Rikschas "women only". Hintergrund ist die hohe Zahl an sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen in dem Land. (red, 17.1.2017)