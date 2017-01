Innsbrucker Forscher entschlüsseln das Gedächtnis

foto: abentung / med-uni ibk

So sieht die molekulare Basis des Gedächtnisses aus. Hippocampus-Nervenzellen sind grün gefärbt, die Zellkerne zusätzlich in Blau sichtbar gemacht. Die korrekte dreidimensionale Anordnung der DNA in den Nervenzellen bestimmt über unsere Gedächtnisleistung.