TV- und Radiotipps für Mittwoch, 18. Jänner

Señor Kaplan, Planet der Affen 2 – Revolution, Terra Mater: Australien, Great Barrier Reef mit David Attenborough, Weltjournal: USA – die Ära Obama, Nordwand

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Señor Kaplan (UR/D/ESP 2014, Álvaro Brechner) Jacob Kaplan (Héctor Noguera) möchte mit seinen 77 Jahren noch einmal Großes leisten. Da kommt ihm der Verdacht gelegen, dass sich in der näheren Umgebung ein Naziflüchtling unter falscher Identität versteckt. Er will ihn fassen und nach Israel bringen. Mehrfach ausgezeichnet. Bis 21.50, Arte

20.15 AFFIG

Planet der Affen 2 – Revolution (Dawn of the Planet of the Apes, USA 2014, Matt Reeves) Jenes Laborvirus, das vor zehn Jahren den Schimpansen Caesar hochintelligent werden ließ, verbreitete sich unter den Menschen in einer todbringenden Pandemie. Zwischen Menschen und Affen bricht der Krieg um die Vorherrschaft auf dem Planeten Erde aus. Visuell beeindruckendes Science-Fiction-Spektakel, bei dem sich Andy Serkis wieder zum Affen macht. Bis 22.15, ORF 1

foto: orf/sevenone/© 2014 twentieth century fox film corporation

20.15 MAGAZIN

Terra Mater: Australien – Im Dschungel der Riesenvögel Der tropische Regenwald im Nordosten Australiens ist die Heimat von Kängurus, die auf Bäumen herumklettern. In den Sümpfen lauern die größten Krokodile der Welt, und verborgen im Dschungel lebt der Kasuar – ein Riesenvogel wie aus der Urzeit. Bis 21.15, Servus TV

21.15 DOKUMENTARFILM

Great Barrier Reef mit David Attenborough Vor 60 Jahren besuchte der renommierte Naturforscher und -filmer David Attenborough zum ersten Mal das Great Barrier Reef. Nun kehrt er mit einem U-Boot zurück, um die Korallentiere zu beobachten, die das Riff gebaut haben – das größte Gebilde der Welt. Bis 22.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: USA – die Ära Obama In wenigen Tagen geht in den USA die Amtszeit von Präsident Barack Obama zu Ende. Der erste schwarze US-Präsident hatte bei seiner Wahl vor acht Jahren eine beispiellose Aufbruchsstimmung und international eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Die Erwartungen an ihn waren enorm – nicht alle konnte er erfüllen. Eine Bilanz. Bis 23.00, ORF 2

23.00 REPORTAGE

Weltjournal +: Präsident Trump – Leben für den Erfolg Es ist eine historische Zäsur, wenn der erste schwarze Präsident der USA am 20. Jänner die Geschäfte an den Politik-Newcomer Donald Trump übergibt. Wird er die polarisierenden Ankündigungen seines Wahlkampfes wirklich wahrmachen, und wie viel wird vom Slogan "Make America Great Again" bleiben? Bis 23.50, ORF 2

23.50 WENN DER BERG RUFT

Nordwand (D/Ö/CH 2008, Philipp Stölzl) Sommer 1936: Die begeisterten Bergsteiger Toni Kurz (Benno Fürmann) und Andreas Hinterstoißer (Florian Lukas) wollen die bisher unbezwungene Eiger-Nordwand besteigen. Ein ungleicher Kampf zwischen Mensch und Natur beginnt, garniert mit einer Liebesgeschichte, die etwas zu dick aufgetragen ist. Bis 1.45, ORF 2