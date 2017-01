Neue Einsatzgruppe soll in Wien bei Problemen helfen

Einheit "Stadtservice & Sofortmaßnahmen" vereinigt bisherigen Bürgerdienst mit Sofortmaßnahmen-Gruppe

Wien – Mit einer neue Einsatzgruppe mit der Bezeichnung "Stadtservice & Sofortmaßnahmen" will Wien Anliegen oder Probleme ab sofort rascher behandeln. Das sagte die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Dienstag in der Bürgermeister-Pressekonferenz.

Formal handelt es sich dabei um eine Verschmelzung des bisherigen Bürgerdienstes mit der "Gruppe Sofortmaßnahmen". Letztere war zuletzt etwa bei Kontrollen auf Märkten oder in Wettbüros im Einsatz. Der Bürgerdienst wiederum ist der zentrale Ansprechpartner für die Bewohner der Stadt. Nun wird zusammengelegt – und vor allem auf mobile Einheiten gesetzt.

Im Rahmen von Schwerpunktaktionen – die teilweise auch mit der Polizei durchgeführt werden – sollen etwa Gemeindebauten oder Gebiete um U-Bahn-Stationen besucht werden. Bei Grätzelaktionen will man sich zudem aktiv den Bewohnern präsentieren. In der Ebendorfer Straße unweit des Rathauses gibt es zudem eine zentrale Anlaufstelle. Das neue Team wird über knapp 50 Mitarbeiter verfügen. (APA, 17.1.2017)