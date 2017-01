Bramoullé's Quartalsausblick: Wie Profis veranlagen

Amundi, seit 2015 Partner der BAWAG P.S.K., ist einer der größten Vermögensverwalter Europas und bietet eine umfassende Produktpalette aller Anlageklassen in den wichtigsten Hauptwährungen. Ein Ausblick vom Experten gibt Einblick in die Welt der Veranlagungen.

2016 war ein interessantes, aber auch unberechenbares Jahr. Wer hätte mit einem Brexit oder Herrn Trump als Präsidenten der USA gerechnet? Die globale Unsicherheit erreichte ihren höchsten Stand seit 20 Jahren, denn niemand kennt Donald Trumps politischen Kurs im kommenden Jahr. Die Märkte erwarten nach seinen Versprechungen, das Wachstum anzukurbeln, eine höhere Inflation. Die langfristigen Zinssätze in den USA sind sofort bis zu ein Prozent gestiegen.

Hingegen ist der Goldpreis stark gesunken. Der US-Dollar ist gegenüber den meisten Währungen gestiegen und erreichte den höchsten Stand gegenüber dem Euro seit 13 Jahren. Die Finanzpolitik wird voraussichtlich stärker wachstumsorientiert sein und so zu einer höheren Inflation führen. Der US-Dollar bleibt auf Grund der US-Konjunkturprogramme und den Maßnahmen der FED attraktiv. Jedoch was bedeutet dies für Investoren? Und wie reagieren wir in unseren Fondsprodukten darauf?

Mit professionellem Fondsmanagement zum Erfolg

Für die Aktienmärkte bleiben wir insgesamt weiterhin übergewichtet, wobei eine leichte Präferenz für Japan vorherrscht. Im Anleihen-Bereich bleiben wir vor allem bei US-Anleihen auf der vorsichtigen Seite. Im Euro-Raum sollte die Ankündigung der EZB, die Ankaufprogramme zu verlängern, für ein weiter niedriges, aber stabiles Zinsumfeld sorgen. Unternehmensanleihen und Hochzins-Anleihen stellen nach wie vor eine attraktive Beimischung dar.

Um die Chancen aus beiden Welten – Anleihen und Aktien – bestmöglich zu nutzen und die Risiken gut zu streuen, ist professionelles Fondsmanagement der Schlüssel zum Erfolg. Besonders Mischfonds bieten ein ausgewogenes Ertrags- und Risikoverhältnis. Abgestimmt auf die jeweiligen Anlegerbedürfnisse finden unterschiedliche Anlegertypen in der breiten Fondspalette von Amundi Austria, die auch Aktien-, Anleihen- und Immobilienfonds beinhaltet, die geeignete Lösung. Mit Amundi und BAWAG P.S.K. haben Sie starke Partner an Ihrer Seite, die Sie durch stürmische Zeiten navigieren und den Kurs beibehalten.