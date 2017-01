Ismael Ivo neuer Leiter von Kompanie in Sao Paulo

Der Impulstanz-Mitgründer übernimmt künstlerische Leitung des Balé da Cidade de Sao Paulo

Wien/Sao Paulo – Der Mitgründer und künstlerische Berater von Impulstanz, Ismael Ivo, wird neuer künstlerischer Leiter des Balé da Cidade de Sao Paulo. Wie ImPulsTanz am Dienstag mitteilte, tritt der Choreograf und Tänzer seine Funktion bei der renommierten Ballettkompanie dieser Tage an, bleibt dem Wiener Tanzfestival aber als künstlerischer Leiter für das Ausbildungsprogramm "Biblioteca do Corpo" erhalten.

1968 gegründet und im berühmten Theatro Municipal beheimatet, ist das Balé da Cidade eine unabhängige Kompanie innerhalb der offiziellen Struktur des Theaters und zeichnet sich laut ImPulsTanz durch technische und interpretatorische Vielfalt aus. Für Ivo habe es Priorität, das 34-köpfige Ensemble "für innovative künstlerische Sprachen und Techniken sowie für neues choreografisches Material zu öffnen" und vermehrt auf große internationale Bühnen zu führen. Zudem wolle er verstärkt in die städtische Peripherie und in den öffentlichen Raum der brasilianischen Metropole vorstoßen. In Österreich ist die Kompanie unter Ivos Leitung heuer im Rahmen des Innsbrucker Tanzsommers zu sehen.

Der 1955 in Sao Paulo geborene Ismael Ivo begann 1976 mit einer Tanzausbildung im Dance Center Ruth Rachou (Sao Paulo) und startete seine Weltkarriere 1983 am Alvin Ailey Dance Center in New York. 1984 rief er gemeinsam mit Karl Regensburger die Internationalen Tanzwochen Wien ins Leben, die sich im Laufe der Jahre zu ImPulsTanz, dem größten Tanzfestival Europas, entwickelten. 1997 bis 2000 leitete er das Tanztheater am Deutschen Nationaltheater in Weimar, 2005 bis 2012 die Sparte Tanz der Biennale di Venezia. Als künstlerischer Leiter in Sao Paulo folgt er auf Iracity Cardoso, die die Truppe von 2013 bis Ende 2016 leitete. (APA, 17.1.2017)