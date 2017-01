Erwin Pröll: Strenger Landesvater hört nach 25 Jahren auf

standard/newald

Pröll wurde am 24. Dezember 1946 in eine Weinbauernfamilie in Radlbrunn (Bezirk Hollabrunn) geboren. Die Katastralgemeinde von Ziersdorf ist bis heute sein Zuhause. Nach der Matura in Tulln und dem Präsenzdienst studierte Pröll an der Universität für Bodenkultur. Noch vor seiner Promotion als Agrarökonom wurde er 1972 in den Bauernbund geholt und dort bald wirtschaftspolitischer Referent.

Im Bild: Pröll am Wahlabend 2003.