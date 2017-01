Brexit: May will Austritt aus EU-Binnenmarkt und Zollunion

Die britische Regierungschefin hat wie erwartet den "harten Brexit" angekündigt. Über den Austrittsplan soll das Parlament abstimmen

London – Die britische Premierministerin Theresa May strebt einen klaren Bruch mit der EU an. Großbritannien solle aus dem Binnenmarkt und der Zollunion austreten und stattdessen ein Freihandelsabkommen vereinbaren, sagte die konservative Regierungschefin am Dienstag in einer Grundsatzrede. Der Handel mit der EU solle aber so zollfrei und reibungslos wie möglich sein.

Zugleich werde das Land "bester Freund und Nachbar" der europäischen Partner bleiben, kündigte May an. Sie wünsche sich eine "neue und gleichberechtigte Partnerschaft mit der EU", EU-Bürger seien in Großbritannien weiterhin willkommen. "Wir verlassen die Europäische Union, aber wir verlassen nicht Europa."

Abstimmung im Parlament wohl 2019

May kündigte zudem an, das britische Parlament über die endgültige Brexit-Vereinbarung abstimmen zu lassen. Das Austrittsabkommen werde "beiden Häusern des Parlaments zur Abstimmung vorgelegt, bevor es in Kraft tritt".

Damit ist frühestens im Frühjahr 2019 zu rechnen, nach einer zweijährigen Verhandlungsphase. Sie beginnt mit der formellen Austrittserklärung. May hat angekündigt, die EU spätestens Ende März über den Austrittswunsch zu informieren.

Britisches Pfund erholt

Das zuletzt geschwächte britische Pfund erholte sich nach Mays Brexit-Rede wieder. Während und nach der Rede legte die Währung mehr als ein Prozent auf bis zu 1,2347 US-Dollar zu. Damit waren die Verluste aus der Zeit vor der Rede mehr als wettgemacht. Auch gegenüber dem Euro zog das Pfund an, sodass die Gemeinschaftswährung im Gegenzug um 1,1 Prozent auf 0,8710 Pfund fiel. (red, APA, 17.1.2017)