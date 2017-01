Englands Verband überdenkt Sperren bei "Schwalben"

Spieler könnten für exzessives "diving" nachträglich sanktioniert werden

London – Englands Fußballverband überlegt, härter gegen das Schinden von Elfmetern und Freistößen in der Premier League vorzugehen. Laut einem Bericht der "Times" vom Dienstag wird überlegt, Spieler dafür nachträglich zu sanktionieren. Orientieren will man sich dabei an der schottischen Liga. Dort erhalten Profis, die mit einer "Schwalbe" einen signifikanten Vorteil herausholen, nachträgliche Sperren.

Einige Premier-League-Trainer haben sich bereits für ein solches Prozedere ausgesprochen, um exzessives "diving" (Tauchen) zu unterbinden. (17.1.2017)