Dschungelcamp auf RTL: Noch zieht niemand blank

Offenbar schmeckt pürierte Emu-Leber nicht wahnsinnig gut, wenn man sie roh und ohne Butter, Noilly Prat und Rosmarin zu sich nimmt. Es machte Blärch und sah nicht gut aus. Vorher kugelten im Dschungelcamp wieder die üblichen Insekten und der dicke Mallorca-Jens durch die Gegend.

Die Teilnehmer müssen sich in diesem TV-Format traditionell kaum anstrengen, um geistig oder körperlich überfordert zu werden. Stichwort: Gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Passieren tut bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" auf RTL abseits von unvergesslichen Dialogen also eher wenig: "Ich habe ja früher ein halbes Jahr in Australien gelebt." – "Wow!" – "Danach war ich in Amsterdam und London." – "Scheiße, wie geil ist das denn?!"

Wenn nicht irgendwelche Ekelprüfungen stattfinden (Maden, Maden, überall nur Maden), sind die Hosen so tot wie die Botoxbäckchen. Die mit großer Umsicht gewählten Kandidatinnen aus dem Promi-Segment Partyluder/Busenwunder zeigen zwar Ausschnitt. Sie ziehen aber jetzt zu Beginn dieser Reise nach Rom in Unterwäsche noch nicht blank, solange sie nicht Gefahr laufen, vom Publikum aus dem Camp gewählt zu werden. Den Rest der Quote macht eine gut gecastete Borderliner-Zicke.

Höhepunkt der Sendung vom Montag: ein Klassiker des Teambuilding-Workshoppens. Man wurde Zeuge einer Fahrprüfung. Ein blindes Partyluder musste ein ursprünglich für siebenjährige Söhne montenegrinischer Bandenchefs gedachtes Elektroauto lenken, dessen Fahrtrichtung ein stummer Kandidat gestisch einem gegen die Fahrtrichtung sitzenden Navigator mit Gehörschutz vorgab. Der wiederum teilte seine Erkenntnisse der Frau am Steuer mit: "Du musst, glaube ich, irgendwie nach links, nein, nein, rechts, nein, HALT!" Fazit: Mallorca-Jens kann nicht zwischen links und rechts unterscheiden. Aber welcher Ballermannsänger interessiert sich schon für Details? (Christian Schachinger, 17.1.2017)