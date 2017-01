Flughafen Wien schafft Passagierrekord

Der Flughafen hat 2016 erstmals mehr als 23 Millionen Gäste verzeichnet. Die Finanzziele werden erreicht, die Dividende soll deutlich erhöht werden

Schwechat/Wien – 23,4 Millionen Fluggäste hat der Flughafen Wien im Jahr 2016 gezählt. Damit sind so viele Passagiere an- und abgereist wie noch nie. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 2,5 Prozent. Flughafen-Vorstand Günther Ofner sagt, das Unternehmen werde alle Finanzziele 2016 erreichen. "Deshalb können wir unseren Aktionären auch eine deutliche Erhöhung der Dividende in Aussicht stellen."

Billigflieger bringen Fluggast-Rekord

Starke Zuwächse bei Billigfliegern wie Eurowings und easyJet hätten den Passagierrekord gebracht, sagt Julian Jäger, ebenfalls Vorstand des Flughafens. Geopolitische Krisensituationen, wie in der Türkei und in Russland seien aber auch am Standort Wien nicht spurlos vorbeigegangen.

London beliebtestes Ziel

Das beliebteste Ziel vom Flughafen Wien war im Vorjahr London mit rund 604.000 abgeflogenen Passagieren, gefolgt von Frankfurt (592.000) und Zürich (492.000).

Beim Passagieranteil lagen die Austrian Airlines mit 44,5 Prozent weit vorne. Dahinter kamen Niki und airberlin, gefolgt von den Linien Lufthansa und Eurowings.

725 Millionen Umsatz

Das offizielle Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2016 wird erst am 1. März bekanntgegeben. In der Prognose des Flughafens wird der Umsatz auf 725 Millionen Euro beziffert, dieses Jahr soll er auf 740 Millionen Euro steigen. Das EBITDA, also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, soll im abgelaufenen Geschäftsjahr 310 Millionen Euro übersteigen. Im aktuellen Geschäftsjahr wird hier mit einem leichten Anstieg auf 315 Millionen gerechnet. Der Gewinn wird für 2016 mit mehr als 115 Millionen Euro prognostiziert, heuer sollen es mehr als 120 Millionen Euro werden.

Das meiste Geschäft macht der Flughafen Wien allerdings nicht mit dem Flugverkehr, sagt Vorstand Günther Ofner. Für zwei Drittel des Nettogewinns sei der Non-Aviation-Geschäftsteil verantwortlich, also beispielsweise Gastronomie, Einzelhandel und Werbung am Flughafen. (bpa, 17.1.2017)