Operation und Saisonende statt Kitzbühel für Svindal

Meniskusschaden im Knie – "Chance ist groß, dass es im nächsten Winter viel besser sein wird"

Kitzbühel – Aksel Lund Svindal hat sich einer neuerlichen Knieoperation unterzogen und sein vorzeitiges Saisonende bekanntgegeben. Der Norweger war vergangene Woche nach den Abfahrtstrainings aus Wengen abgereist, um sich in Oslo wegen Schmerzen im Knie untersuchen zu lassen. Dabei wurde ein Meniskusschaden festgestellt, gab Svindal am Dienstag auf Instagram bekannt.

"Der Meniskus war nicht mehr mit dem Knochen verbunden. Das ist nicht gut in einer Abfahrt", schrieb Svindal. "Das Gute ist, dass die Chance groß ist, dass es im nächsten Winter viel besser sein wird. Das Schlechte ist, dass ich wieder zurück auf die Krücken muss und in dem Winter nicht mehr Ski fahren werde." Er verpasst damit auch die WM in St. Moritz.

Der 34-Jährige hatte sich vergangenes Jahr bei einem Sturz in der Kitzbühel-Abfahrt Kreuzband und Meniskus im rechten Knie gerissen und einen Knorpelschaden zugezogen. Das Weltcup-Comeback verlief mit drei Podestplätzen in vier Rennen hervorragend, ehe er schmerzbedingt w. o. geben musste. (APA, 17.1.2017)