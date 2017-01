Rund jedes zweite Unternehmen in Europa ist dabei, die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter zu modernisieren

Die Digitalisierung ermöglicht vernetztes Arbeiten im Büro und Arbeiten auch von zu Hause. Möglichkeiten, derzeit noch nicht alle Unternehmen nutzen – der "Digital Workplace" ist in vielen noch nicht Realität. Das zeigt die aktuelle, von Matrix42 unterstützte, PAC-Studie "Digital Workplace in Europe". Demnach ist die Modernisierung des Arbeitsplatzes in 38 Prozent der europäischen Unternehmen bereits fortgeschritten. 10 Prozent stehen noch am Anfang, jedes zweite Unternehmen (52 Prozent) ist in der Realisierungsphase.

Wie modern ist Ihr Unternehmen? Werden die mit den nötigen Tools ausgestattet, die ihnen zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten ermöglichen? (lib, 18.1.2017)