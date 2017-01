Erwin Pröll tritt im Frühjahr zurück

Niederösterreichischer Landeshauptmann wird beim Parteitag im März nicht mehr kandidieren – Nachfolge unklar

Erwin Pröll wird im Frühjahr zurücktreten. Das gab der niederösterreichische Landeshauptmann Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten bekannt.

Er werde beim ÖVP-Landesparteitag im März "nicht mehr kandidieren und in der Folge als Landeshauptmann abtreten", sagte Pröll. Seine Funktion als Obmann der ÖVP Niederösterreich werde er im März zurücklegen, bei der darauffolgenden Landtagssitzung werde er auch die Position als Landeshauptmann abgeben.

Die nächste Landtagswahl ist in Niederösterreich für März 2018 anberaumt.

Presseerklärung des LH beginnt: "Verantwortung übernehmen heißt zu richtigem Zeitpunkt richtigen Schritt zu setzen." — VP NÖ Pressedienst (@vpnoeat) January 17, 2017

"Verantwortung übernehmen heißt, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schritt zu setzen", sagte Pröll.

Keine Auskunft zu Nachfolge

Fragen zu seiner Nachfolge wollte Pröll am Dienstag nicht beantworten, die ehemalige Innenministerin Johanna Mikl-Leitner gilt als Favoritin für das Amt. Auch Agrarlandesrat Stephan Pernkopf soll Interesse haben. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) gab am Montag bekannt, dass er keine Ambitionen auf das Amt des Landeshauptmanns habe. Er sei "gerne Innenminister und unterstütze Hanni Mikl-Leitner", sagte Sobotka Montagabend in der ORF-Nachrichtensendung ZIB 2.

orf

Pröll war im Zuge der "Falter"-Recherchen zur Dr.-Erwin-Pröll-Privatstiftung und umstrittenen Landesförderungen ins Gerede geraten. Zu der Affäre hat Pröll am Dienstag nur mit knappen Worten Stellung genommen. Die Stiftung sei "eindeutig und klar gemeinnützig". Sie habe "Menschen geholfen" und "ist korrekt", sagte Pröll.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) drückte seinen Respekt für das politische Lebenswerk des Landeshauptmannes aus: "Erwin Pröll hat die Politik in Österreich über die Grenzen seines Bundeslandes hinaus geprägt. Ich bedanke mich bei ihm für diesen Einsatz und dieses Engagement", sagte Kern.

ÖVP-Bundesparteiobmann und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner hat Pröll "im Namen der gesamten Volkspartei" seinen "Respekt" und seine "Anerkennung" ausgesprochen. Pröll habe für Niederösterreich "enorm viel geleistet und erreicht" und sein Amt als Landeshauptmann "vorbildlich" wahrgenommen. Er übergebe ein "gut bestelltes Haus".

Wiens Bürgermeister Michael Häupl zeigte sich am Dienstag überrascht von Prölls Rücktrittsankündigung. Es sei "noch nicht wirklich durchsgesickert", dass "dieser politische Partner mir in einer absehbaren Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen soll", Pröll werde "mir sicher als Gesprächspartner fehlen", so Häupl auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Mit dem niederösterreichischen Landeshauptmann verbinde ihn eine Freundschaft, die er in Zukunft weiter pflegen werde: "Vielleicht werden wir uns über Dinge unterhalten, die möglicherweise sogar wichtiger sind als Politik", so Häupl. (red, 17.1.2017)