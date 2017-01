Nach Trump-Drohung: Autobauer kündigen Milliardeninvestitionen an

Nach Ford wollen nun möglicherweise auch Hyundai und General Motors neue Werke in den USA errichten. Einen Zusammenhang mit den Strafzoll-Drohungen gebe es nicht

Seoul/Detroit/Washington – Nach Strafzoll-Drohungen des künftigen amerikanischen Präsidenten Donald Trump hat der südkoreanische Autobauer Hyundai Milliardeninvestitionen in den USA angekündigt. Innerhalb von fünf Jahren solle die Summe um 50 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar steigen, gab der Konzern am Dienstag bekannt. Zudem werde möglicherweise eine neue Fertigungsstätte gebaut, sagte Hyundai-Präsident Chung Jin Haeng. Er betonte aber, die Pläne seien keine Reaktion auf den Druck Trumps.

Die Hyundai-Gruppe, zu der auch Kia Motors gehört, verspreche sich unter dem neuen Präsidenten eine stärkere US-Nachfrage. "Wir sind engagiert auf dem US-Markt – einem strategisch wichtigen Markt, der über unseren globalen Erfolg entscheidet."

Unterschiedliche Reaktionen

Trump hat damit gedroht, einen Strafzoll in Höhe von 35 Prozent für Autobauer zu erheben, die ihre Wagen in Mexiko fertigen und in den USA verkaufen. Damit sorgte er für Verunsicherung bei internationalen Konzernen von BMW bis Toyota.

Einige Autobauer haben bereits angekündigt, ihr Engagement in den USA auszuweiten bzw. jenes in Mexiko herunterzufahren. Andere halten dagegen an ihrer Produktion in dem Niedriglohnland fest. General Motors wollte einem Insider zufolge an diesem Dienstag ebenfalls Milliardeninvestitionen in den USA ankündigen. (Reuters, 17.1.2017)