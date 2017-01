Mehr als sieben Millionen Zuschauer: "Das Sacher" auch in Deutschland erfolgreich

Anschließende Doku "Die Königin von Wien – Anna Sacher und ihr Hotel" sahen mehr als fünf Millionen

Wien/Berlin – "Das Sacher" hat nicht nur in Österreich sein Publikum gefunden: Die ORF/ZDF-Koproduktion, für die Regisseur Robert Dornhelm die turbulente Zeit um 1900 in Wien mit Ursula Strauss als resoluter Hotelchefin Anna Sacher einfing, konnte auch in Deutschland punkten.

Den ersten Teil verfolgten am Montagabend laut dpa-Angaben 7,17 Mio. Zuschauer im ZDF, der Marktanteil lag bei fast 21 Prozent. Teil zwei folgt am Mittwoch. Auch die Doku von Beate Thalberg "Die Königin von Wien – Anna Sacher und ihr Hotel" stieß in Deutschland mit 5,17 Millionen Sehern auf großes Interesse. Der Marktanteil dafür lag laut meedia.de bei 17,5 Prozent Marktanteil.

Im ORF sahen zu Weihnachten 2016 durchschnittlich 1,125 Millionen Zuschauer den Historienzweiteiler. Damit war das Drama, in dem sich die Schicksale von zwei Paaren (dargestellt von Josefine Preuß, Julia Koschitz, Laurence Rupp und Florian Stetter) im Wiener Hotel kreuzen, der erfolgreichste Mehrteiler seit "Kronprinz Rudolf" im Jahr 2006. (APA, red, 17.1.2017)