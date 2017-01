Ein Psychotiker. 23 verschiedene Persönlichkeiten.

Das Leben von drei Mädchen wird zum grauenvollen Alptraum, als sie von einem unheimlichen Mann brutal gekidnappt und verschleppt werden. Der Entführer entpuppt sich als gefährlicher Psychotiker mit multipler Persönlichkeitsstörung. 23 verschiedene Wesen lauern in seinem Inneren und sorgen mit Psychoterror für blankes Entsetzen unter den geschockten Teenagern. Während die Mädchen verzweifelt nach einer Möglichkeit zur Flucht aus ihrem düsteren Verlies suchen, ringt der schaurige Besessene mit seinen inneren Dämonen – bis das Böse droht, vollständig von ihm Besitz zu ergreifen.

Die 24. wird sich bald zeigen.

Mit dem packenden Horror-Thriller SPLIT knüpft der Autor, Regisseur und Produzent M. Night Shyamalan nahtlos an seine sensationellen Kino-Hits The Sixth Sense, Unbreakable, und The Visit an. Erneut schafft der Spezialist für unheimliche Phänomene eine verstörende Atmosphäre der Angst und kreiert eine neue Dimension des Schreckens.

Eine Tour-de-Force für James McAvoy

Mit seiner brillianten Darstellung der 23 Persönlichkeiten hält der Schotte, James McAvoy (X-Men, Wanted) das Publikum durchgehend in Spannung. Eine dominierende Rolle im Trio der Mädchen spielt Anya Taylor-Joy, die im Schocker The Witch 2016 als Hauptdarstellerin begeisterte.

SPLIT – ab 26. Jänner im Kino!