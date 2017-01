"Bild" klagt "Focus" wegen "Bild Plus"-Inhalten

"Focus Online" würde systematisch exklusive Bezahlinhalte von "Bild Plus" abschreiben, so der Spinger-Verlag

Springers "Bild"-Zeitung hat gegen "Focus" eine Klage eingereicht. Der Vorwurf lautet, dass "Focus Online" systematisch exklusive Bezahlinhalte von "Bild Plus" abschreibe, sie frei zugänglich und zum Teil des eigenen Geschäftsmodells mache.

Grundlage der Klage sei "die gezielte Behinderung des Geschäftsmodells von 'Bild Plus' sowie eine Verletzung des Datenbankrechts". "Bild" will mit der Klage Unterlassung, Auskunft und Schadenersatzfeststellung erreichen, heißt es in einer Erklärung von Springer. (red, 17.1.2017)