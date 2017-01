Schulz-Nachfolge: Liberale unterstützen EVP-Kandidaten Tajani

Knalleffekt in der Frage der Schulz-Nachfolge: Koalition von EVP und S&P zerbricht – Liberale schlagen sich auf die Seite der Konservativen

Im Europäischen Parlament im Straßburg gab es Dienstagfrüh einen überraschenden Knalleffekt. Die Fraktion der Liberalen (Alde) erklärte sich zu einem Deal mit der Europäischen Volkspartei (EVP) bereit. Liberalen-Chef Guy Verhofstadt wird seine Kandidatur zurückziehen, die Alde wird bereits im ersten Wahlgang den christdemokratischen Kandidaten Antonio Tajani unterstützten, der als ehemaliger Berlusconi-Vertrauter umstritten ist.

Tajani hat nun beste Chancen, zum Nachfolger des Sozialdemokraten Schulz gewählt zu werden, da diese neue Koalition auch mit den Stimmen der 74 Abgeordneten der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) rechnen kann. Sie werden im Wesentlichen von den britischen Konservativen und Brexit-Befürwortern getragen. Die Abstimmung beginnt heute, Dienstag, Vormittag im Plenum in Straßburg. Sie könnte weitreichende politische Folgen für die EU-Kommission haben, die derzeit von einer EVP-S&P-Koalition getragen wird. S&P-Fraktionschef Gianni Pittella tritt gegen Tajani an, dürfte aber in einer wahrscheinlichen Stichwahl an der Mehrheit scheitern.

Damit sind alle Spekulationen über eine mögliche Kompromisskandidatin – die Französin Sylvie Goulard – hinfällig. (Thomas Mayer aus Straßburg, 17.1.2017)