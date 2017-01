Vanek-Goldtor gegen Montreal

1:0-Heimsieg der Detroit Red Wings gegen die Canadiens, Steirer mit zwölftem Saisontor

Detroit – Thomas Vanek hat die Detroit Red Wings am Montag in der National Hockey League (NHL) zum 1:0-Heimsieg gegen die Montreal Canadiens geschossen. Der Steirer fälschte in der 39. Minute einen Schuss von Danny DeKeyser unhaltbar für Montreal-Goalie Carey Price ab. Vanek hält nach 33 Spielen nun bei zwölf Saisontreffern. In den zehn Partien seit Weihnachten gelangen ihm sieben Tore und fünf Assists.

"Wir müssen besser werden, aber wenn wir geduldig bleiben, können wir gegen jedes Team gewinnen", meinte Vanek, dessen Team nur auf Rang 14 der Eastern Conference liegt. Obwohl er elf Saisonspiele verletzungsbedingt verpasst hat, ist Vanek Toptorschütze der Red Wings und einen Punkt hinter Henrik Zetterberg (31) zweitbester Scorer seiner Mannschaft. (APA, 17.1.2017)

NHL-Ergebnisse vom Montag:

Detroit Red Wings (mit Vanek/Tor in 39.) – Montreal Canadiens 1:0

Los Angeles Kings – Tampa Bay Lightning 1:2

San Jose Sharks – Winnipeg Jets 5:2

Boston Bruins – New York Islanders 0:4

Buffalo Sabres – Dallas Stars 4:1

Pittsburgh Penguins – Washington Capitals 8:7 n.V.

Edmonton Oilers – Arizona Coyotes 3:1