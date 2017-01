Suche nach vermisstem Flug MH370 eingestellt

120.000 Quadratkilometer erfolglos durchsucht

Saint-Denis/Kuala Lumpur – Die Suche nach dem verschwundenen Malaysia-Airlines-Flugzeug mit der Flugnummer MH370 wird eingestellt. Das gaben die an der Suche beteiligten Länder Malaysia, Australien und China am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Die Entscheidung sei mit "Trauer" getroffen worden, nachdem in einem Gebiet von 120.000 Quadratkilometern erfolglos gesucht worden war. "Trotz aller Bemühungen und Nutzung der besten verfügbaren Wissenschaft" sei das Flugzeug nicht lokalisiert worden, hieß es in der Erklärung weiter.

MH370 verschwand am 8. März 2014 spurlos mit 239 Menschen an Bord. Satellitenauswertungen legten später nahe, dass die Maschine im Indischen Ozean westlich von Australien abgestürzt ist. (red, APA, 17.1.2017)