Van Gaal: Komme wahrscheinlich nicht zurück

Trainerkarriere des Niederländers dürfte an ihr Ende gekommen sein

Amsterdam – Die Trainerkarriere von Louis van Gaal dürfte zu Ende sein. Bei einer Ehrung im niederländischen Scheveningen meinte der 65-Jährige, dass er wahrscheinlich nicht mehr in sein Metier zurückkehren werde. Seit der Trennung von Manchester United im Sommer ist Van Gaal ohne Job.

Laut niederländischen Medien begründete er seine Haltung mit persönlichen Gründen. "In meiner Familie ist viel passiert, da wirst du als Mensch auf den Boden der Tatsachen zurück geholt", wird van Gaal im Telegraaf zitiert. Ende letzten Jahres war einer seiner Schwiegersöhne überraschend verstorben.

Nach seinem Abschied aus England habe er sich dazu entschlossen, ein Sabbatical einzulegen. Nun aber glaube er nicht mehr, dass er noch einmal als Trainer arbeiten werde.

Van Gaal ist einer der erfolgreichsten Coaches der Welt. Mit Ajax Amsterdam gewann er neben der niederländischen Meisterschaft auch den Titel in der Champions League (1995) und den Weltpokal. Auch AZ Alkmaar führte er in seiner Heimat an die Spitze. Mit Barcelona und Bayern München wurde Van Gaal spanischer wie deutscher Meister. 2014 schaffte das niederländische Nationalteam unter seiner Anleitung bei der WM in Brasilien Platz drei.

Bei ManUnited musste Van Gaal viel Kritik einstecken, obwohl er mit den Red Devils den FA-Pokal gewinnen konnte. (red, 16.1. 2017)