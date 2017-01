Smart Home: Google-Tochter Nest kommt nach Österreich

Rauchmelder und Kameras sind bei Amazon, Media Markt und Conrad vorbestellbar

Alphabet (vormals Google) bringt seine Smart-Home-Sparte Nest nach Österreich, Deutschland, Italien und Spanien. Die Produkte sollen im Lauf des Jahres komplett verfügbar sein, Vorbestellungen von drei Gerätegruppen sind ab sofort bei Amazon, Media Markt und Conrad möglich. "Obwohl wir nur sieben Märkte bedienen, nutzen Millionen Menschen in 190 Ländern unsere Produkte", erklärt Nests Europa-Manager Lionel Paillet in einer Aussendung. Deshalb expandiere man nun und biete Nest-Produkte in den jeweiligen Landessprachen an.

Kooperation mit Generali



In Deutschland und Österreich soll ein smarter Rauchmelder, die Nest Cam Indoor und Outdoor sowie ein smartes Thermostat erscheinen. Letzteres Produkt wird später 2017 erscheinen, Kameras und Rauchmelder sind ab sofort vorbestellbar. Die beiden Kameras kosten je 199 Euro, der smarte Rauchmelder 199 Euro, das Thermostet 249 Euro. Nest wird dabei unter anderem mit der Generali-Versicherungsgruppe kooperieren. (red, 16.1.2017)