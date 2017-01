Ruf nach U-Ausschuss im Fall Anis Amri

Bundestagsgremium könnte Fehler von Behörden aufklären – Attentäter nahm Drogen

Hätte das Lkw-Attentat auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz verhindert werden können, wenn die deutschen Behörden im Fall des tunesischen Flüchtlings Anis Amri genauer hingeschaut hätten? Mit dieser Frage, die Deutschland seit dem Anschlag am 19. Dezember bewegt, könnte sich demnächst ein Untersuchungsausschuss im Bundestag befassen.

"Ich bin offen, wenn man meint, da müsse man noch Dinge aufklären, dass wir einen solchen Ausschuss einrichten", sagt der Vorsitzende der Unions-Fraktion, Volker Kauder (CDU). Auch sein SPD-Kollege, Thomas Oppermann, ist dafür offen, plädiert aber eher noch für den Einsatz eines Sonderermittlers. Dieser könnte bereits in vier bis sechs Wochen Ergebnisse liefern. Oppermann: "Wenn es Sicherheitslücken gibt, müssen wir sie schnell kennen." CDU-Mann Kauder jedoch ist gegen einen Sonderermittler, weil dieser kein Instrument der parlamentarischen Kontrolle sei.

Am Montag tagte in Berlin das für die Aufsicht über die Geheimdienste zuständige parlamentarische Kontrollgremium und befasste sich ebenfalls mit der Frage, ob es Versäumnisse der Behörden gab. Die beiden Minister Thomas de Maizière (CDU/Inneres) und Heiko Maas (SPD/Justiz) haben mittlerweile eine Chronologie zu den Behördenabläufen seit Amris Einreise nach Deutschland im Sommer 2015 veröffentlicht.

Amri wollte "was machen"

Ersichtlich ist, dass Amri seither fast wöchentlich Thema bei den deutschen Behörden war. Viele Informationen über ihn stammen von einem V-Mann, den der Staatsschutz in Nordrhein-Westfalen auf ihn angesetzt hatte. Der berichtete, Amri wolle "hier" (also in Deutschland) "was machen", er sei daran interessiert, sich der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen. Er habe erklärt, er könne "problemlos eine Kalaschnikow in Napoli" besorgen. Und er mache den Eindruck, dass er "unbedingt für seinen Glauben kämpfen" wolle.

Keine Gefährdung gesehen

Sein Handy wurde abgehört, er selbst als "Gefährder" eingestuft, siebenmal befasste sich das Terrorabwehrzentrum mit ihm. Doch letztendlich erklärte das Bundeskriminalamt, ein "gefährdendes Ereignis" sei "eher auszuschließen". Zum einen hielt man die Quelle nicht für allzu vertrauenswürdig, zum anderen berichtete diese später auch, bei Amri seien "religiöse Fragen", sogar während des Ramadan, in den Hintergrund getreten, er wolle in seine Heimat Tunesien zurückkehren.

Die Observation wurde eingestellt, als Amri nicht mehr durch Attentatspläne auffiel, sondern durch Drogenhandel. Er selbst hat laut Behörden Kokain und Ecstasy genommen. Den Verdacht, dass auch Amri selbst V-Mann war, verneinen sowohl das Innenministerium als auch die Polizei von Nordrhein-Westfalen. Am 19. Dezember kam es zum Anschlag, dabei starben zwölf Menschen, mehr als 50 wurden verletzt. (Birgit Baumann aus Berlin, 16.1.2017)