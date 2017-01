Prinz William gibt Job auf, um der Queen unter die Arme zu greifen

Weil Elizabeth II. kürzertreten will, wird der Dritte der Thronfolge in den Londoner Kensington-Palast ziehen

Vier prominenten jüngeren Mitgliedern der britischen Königsfamilie bringt das neue Jahr einschneidende Veränderungen. Aus seiner ländlichen Idylle in der ostenglischen Grafschaft Norfolk zieht das Prinzenpaar Kate (35) und William (34) spätestens im Herbst in den Londoner Kensington-Palast um. Dem dann vierjährigen Prinzen George steht die Einschulung bevor, seine im Mai das zweite Lebensjahr vollendende Schwester Charlotte soll in den Kindergarten gehen. Und Papa William muss mehr royale Pflichten übernehmen.

Kurz vor Weihnachten kündigte Queen Elizabeth II an, sie wolle bis zu ihrem 91. Geburtstag im April 25 Schirmherrschaften abgeben. Eine Handvoll davon soll der Dritte der Thronfolge übernehmen. Über die Feiertage wurde die Königin dann von einer "schweren Erkältung" geplagt und musste zum ersten Mal seit Jahrzehnten Weihnachts- und Neujahrsgottesdienst absagen. Mittlerweile geht es ihr wieder besser.

Abgeschieden in einem Landhaus

Bisher hat es William geschickt verstanden, sich trotz der ihm vorgezeichneten Zukunft als König private Freiräume zu erarbeiten. Dem Kunstgeschichtsstudium im schottischen St. Andrews, wo der Herzog von Cambridge seine Zukünftige kennenlernte, folgten siebeneinhalb Jahre Militärdienst, darunter als Pilot eines Rettungshubschraubers im walisischen Anglesey. Seit 2015 dient er in gleicher Funktion in Norfolk und lebt mit der Familie in komfortabler Abgeschiedenheit im Landhaus Anmer Hall.

Das Herzogspaar habe darüber nachgedacht, dort wohnen zu bleiben, berichtete ein Freund jetzt der Sunday Times. Aber da die Staatspflichten zunehmend Williams Anwesenheit in London erforderlich machen, wäre der Prinz dann unter der Woche selten zu Hause gewesen. Also doch lieber Schule und Kindergarten im Umfeld des Londoner Wohnsitzes finden. Infrage käme für George etwa die Privatschule Wetherby, wo schon der Herr Papa und Onkel Harry ihre ersten Schulerfahrungen sammelten.

Fleißige Prinzessin Anne

Ein wenig dürfte für den Umzug auch die bekanntermaßen robuste Londoner Boulevardpresse verantwortlich sein. Sie rechnet der Königsfamilie gern akribisch vor, wie viele offizielle Termine deren Mitglieder pro Jahr wahrnehmen. An der Spitze liegt seit Jahr und Tag Prinzessin Anne (66) als älteste Tochter der Monarchin "Princess Royal" genannt. Die als ebenso robust wie uncharmant geltende Dame war vergangenes Jahr an 179 Tagen in offiziellem Auftrag unterwegs, gefolgt von ihrem älteren Bruder, Thronfolger Charles, mit 139 Tagen.

Dass es aber der 95-jährige Prinzgemahl Philip auf 110 Tage brachte, der 61 Jahre jüngere William hingegen nur auf 80, ebenso viele wie seine 90-jährige Großmutter Elizabeth, stößt bei vielen Beobachtern auf Unverständnis. (Sebastian Borger aus London, 17.1.2017)