TV- und Radiotipps für Dienstag, 17. Jänner

Hermann Maier über seine Heimat, Erlesen, Präsident Donald Trump, Die Tricks der Lebensmittelindustrie, Report, Jede Regierung lügt, Der Herr Karl

Universum: Hermann Maier – Meine Heimat: Rund um den Hahnenkamm Der Skiläufer erkundet die Naturschönheiten am Streckenrand. Bis 21.05, ORF 2

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrowsky: ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher, Autorin Natascha Kampusch, Soziologe Hartmut Rosa und Schriftstellerin Marlene Streeruwitz. Bis 21.05, ORF 3

Präsident Donald Trump Aufzeichnungen, die im Zuge des Machtduells ge gen Hillary Clinton entstanden, enthüllen die Strategien, mit denen der politische Newcomer die Mehrheit der Wähler für sich gewinnen und seine Rivalin ausstechen konnte. Bis 21.15, Arte

Die Tricks der Lebensmittelindustrie (1) Sogenannte künstliche Reifebeschleuniger verkürzen die Herstellungszeit so drastisch, dass sich traditionelle Fleischhauer nur wundern. Ob die Turbowurst deshalb wirklich schlechter als eine ordentlich lang gereifte und luftgetrocknete Salami ist, fragt Thomas Lischak nach. Bis 21.00, ZDF

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Schellings Pläne: Live zu Gast im Studio ist Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP). 2) Jobs für Österreicher. 3) Häupls letzte Chance: Rumoren in der Wiener SPÖ. 4) Aus für Zigarettenautomaten? Bis 22.00, ORF 2

Jede Regierung lügt Wahrheit, Manipulation und der Geist des I. F. Stone: "Jede Regierung lügt", diesen Spruch des amerikanischen Journalisten I. F. Stone macht sich eine starke Generation investigativer Journalisten wie Laura Poitras, Amy Goodman, Jeremy Scahill oder Michael Moore zum Motto, um Lügen und Betrügereien von Regierungen aufzudecken und mit Fakten zu widerlegen. Bis 22.05, Arte_

Willkommen Österreich Gäste, Gäste, Gäste bei Stermann/Grissemann: Regisseur Stefan Ruzowitzky und Schauspieler Tobias Moretti sowie die Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher. Bis 22.55, ORF 1

Meister des Todes (D 2015, Daniel Harrich) Peter Zierler arbeitet im Vertrieb eines großen deutschen Waffenherstellers. Bald stellt er jedoch fest, dass die Firma gesetzliche Embargos ignoriert und Sturmgewehre an mexikanische Sicherheitskräfte liefert. Ausführlich recherchierter Thriller. Die anschließend gesendete Doku zeigt, wie nahe der Film an der Wirklichkeit liegt. Bis 23.30, BR

Neue Vahr Süd (D 2010, Hermine Huntgeburth) Sven Regener schrieb schon 2004 das Prequel zum Romanerfolg Herr Lehmann. Die Regisseurin verfilmte bereits Fontanes Effie Briest. Hier nimmt sie sich Regeners absurder 1980er-Alltagsgeschichte an. Bis 23.40, WDR

kreuz & quer: Die Reliquien des Buddha In steinernen Gefäßen findet 1898 ein britischer Kolonialverwalter mehr als 1000 Juwelen sowie Asche und Knochenfragmente. Die Inschrift auf einer der Urnen gibt an, dass dies die Gebeine des Buddha seien. Der Historiker und Indienexperte Charles Allen begibt sich auf Spurensuche, um das Rätsel um die Reliquien des Buddha zu lösen. Um 23.25 Uhr folgt ein Film über die Grundsatzfrage Wie hast du’s mit der Religion? Bis 0.00, ORF 2

Der Herr Karl Der Herr Karl, Wiener Gelegenheitsarbeiter, schildert einem Lehrling in einem Monolog das Leben und die Philosophie eines Wiener Vorstadtbewohners in der Zeit von der Inflation bis zum Beginn der 60er-Jahre. Von Helmut Qualtinger und Carl Merz – 1961 meisterlich vorgetragen von Quasi himself. Bis 23.40, ORF 3

Ali (USA 2001, Michael Mann) Cassius Clay will sich nicht unterkriegen lassen, vor allem nicht im Boxring. Als frischer Weltmeister konvertiert er zum Islam, nennt sich fortan Muhammad Ali und verweigert den Kriegsdienst. Ein aufgepumpter Will Smith spielt in dieser Biografie den großen Boxer. Bis 2.25, ORF 2