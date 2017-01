Pröll-Stiftung: ÖVP Niederösterreich greift "Falter"-Chefredakteur an

Ebner unterstellt Klenk "Skandalisierungs-Neurotik"

Wien/St. Pölten – Die ÖVP Niederösterreich greift nun wegen der Berichterstattung über die Privatstiftung von Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) im "Falter" dessen Chefredakteur Florian Klenk persönlich an. Dieser leide an "Skandalisierungs-Neurotik", erklärte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Montag in einer Aussendung. Klenk sei ein "selbsternannter Aufdecker-Journalist", der eine "Sudelkampagne" fahre.

Eder forderte zudem Auskunft darüber, was Klenk als Vortragender beim APA-Campus der APA-Austria Presse Agentur verdient. Denn die APA ist nach Meinung Ebners "indirekt über die Presseförderung finanziert", womit "Steuergeld verwendet" werde.

Dem konterte APA-Geschäftsführerin Karin Thiller: "Wir halten unmissverständlich fest, dass die APA weder direkt noch indirekt über Presseförderung oder sonstige staatliche Subventionen finanziert wird." Im Übrigen sei der APA-Campus "ein seit Jahren etabliertes Schulungsformat, für das wir renommierte Journalisten und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft als Vortragende gewinnen können", ergänzte sie. (APA, 16.1.2017)