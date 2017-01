Facebook eröffnete "Digitales Lernzentrum" in Berlin

Programmierunterricht und Vermittlung von Medienkompetenz im Fokus

Berlin/Menlo Park – Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg hat ein "Digitales Lernzentrum" in Berlin eröffnet. In den Räumen sollten digitale Kompetenzen an jene vermittelt werde, die sonst keinen direkten Zugang zu solchen Angeboten haben, sagte Sandberg am Montag.

Neben dem Programmierunterricht stehe die Vermittlung von Medienkompetenz im Fokus. "Wir brauchen eine digitale Alphabetisierung, um Technologie nutzen zu können, wir brauchen eine Medien-Schulung, damit wir informiert bleiben können."

An der von Facebook gegründeten Initiative nehmen die Partner ReDI School of Digital Integration, die HABA Digitalwerkstatt, der Verein "Wege aus der Einsamkeit" sowie das Projekt "Reporterfabrik" von Correctiv und Reporterforum teil.

In den von Facebook bereitgestellten Räumen in der Nähe des Potsdamer Platzes in Berlin sollen unter anderem Kurse angeboten werden, in denen Kinder, ältere Menschen und Flüchtlinge Programmiersprachen lernen oder Workshops zum Umgang mit digitalen Medien und die Nutzung von Medieninhalten stattfinden. (APA, 16.1.2017)