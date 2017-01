Erinnerung an den Publizisten und Zeitzeugen Ari Rath

Am Freitag ist der 1925 in Wien geborene Ari Rath gestorben. Die Ausgrenzung bekam er schon 1934 zu spüren. Am Gymnasium in der Wasagasse in Wien-Alsergrund wurde er in eine sogenannte Judenklasse gesteckt. Die Segregation hatte der damalige christlichsoziale Unterrichtsminister und spätere Bundeskanzler Kurt Schuschnigg angeordnet. Rath war viele Jahre Herausgeber der israelischen Zeitung "Jerusalem Post", 2007 wurde ihm wieder die österreichische Stattsbürgerschaft verliehen.

Nachruf: Publizist und Zeitzeuge Ari Rath gestorben

Ein paar Fotos zur Erinnerung.